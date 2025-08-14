В селе Пристанное произошло сближение Венеры и Юпитера

Село Пристанное Саратовской области стало хорошей точкой для наблюдения интересного астрономического явления — сближения планет.

В телеграм канале «Астрономия для всех» этой новостью поделился Юрий Кумаков, учёный и наблюдатель за звёздами из Саратова. «Сидеть у костра до рассвета – особая романтика. А в эти дни она вознаграждается красивым видом Венеры и Юпитера, друг за другом выходящих из-под горизонта», — пишет он. По словам Юрия, планеты сблизились на минимальное расстояние (менее 1°) утром 12 августа.

Изменение расстояния между небесными телами также означает конец охоты за Персеидами (метеорным потоком).

Фото: соцсети