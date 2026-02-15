Героизм воинов-интернационалистов саратовцы представили в фотографиях

В преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, на площадке Саратовской областной Думы открылась фотовыставка, посвященная воинам-интернационалистам.

В экспозицию вошли кадры исторической реконструкции, воссоздающей события из зоны боевых действий в Афганистане, а также фотоработы, повествующие об операции в Сирии.

Выставка собрала представителей власти, ветеранов и молодежь.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», первые посетители выставки — кадеты и студенты — узнали о героизме военнослужащих от тех, кто сам прошел через испытания.

Подготовила Ольга Сергеева