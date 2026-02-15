Саратовские подростки сделали первые шаги к профессиональной самореализации

Команда АНО «Всегда рядом» в рамках проекта «ПрофОриентир: путь к успеху» продолжает помогать подросткам уязвимых групп Саратова и Энгельса.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», волонтеры предлагают молодежи приобрести первый профессиональный опыт и определиться с выбором будущей профессии.

Ребята уже познакомились с деятельностью подведомственного учреждения Министерства юстиции России и службы исполнения наказаний, открыв для себя важные юридические направления.

Кроме того, участники познакомились с основами нейропсихологии и получили практические навыки формирования собственной продуктовой корзины для покупателей в сфере розничной торговли.

Ольга Сергеева