Герой из Саратова: боец Александр Денев погиб в ходе спецоперации

В Саратовской области сообщили о гибели военнослужащего в ходе специальной военной операции.

По данным городской администрации от 26 января, погиб уроженец Саратова Александр Денев.

Губернатор области и мэр областного центра выразили соболезнования родным и близким погибшего. В обращениях они отметили, что боец погиб, защищая интересы страны, проявив мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

Власти региона заявили о продолжении работы по оказанию всесторонней поддержки семьям погибших защитников.

Списки с погибшими на фронте саратовцами обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева