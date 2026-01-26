В Саратовской области два мальчика проглотили большие батарейки

В Балакове врачи спасли двоих детей, проглотивших батарейки.

У девятилетнего мальчика медики извлекли крупную батарейку из желудка с помощью эндоскопа. В случае с двухлетним ребёнком такой метод не подошёл — элемент питания успел опуститься в кишечник. Состояние малыша круглосуточно контролировали рентгенологи, и в итоге батарейки вышли из организма естественным путём.

Обоих пациентов выписали в удовлетворительном состоянии. Врачи подчеркнули, что подобные случаи крайне опасны: электролит внутри батареек может вызвать химический ожог и тяжёлое повреждение тканей желудочно-кишечного тракта.

Ольга Сергеева