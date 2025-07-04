Кофты ещё пригодятся: Саратовцам рассказали о погоде на выходных

В Саратовской области погоду на выходные определит атлантический циклон. Об этом сообщают синоптики Регионального Гидрометцентра.

В течение субботы и в ночь на воскресенье в Саратовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, где-то возможны ливни. Также усилится западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура постепенно будет повышаться. В субботу, в ночные часы — 15-19 градусов тепла, в воскресенье-понедельник, после прохождения холодного фронта, ожидается кратковременное похолодание до 8-14 градусов тепла.

Днем в субботу температура будет подниматься до 28-33 градусов (во время дождя – до 24-27 градусов). В воскресенье днем чуть прохладнее – 22-27 градусов.

В Саратове в субботу ночью ожидается 16-18 градусов, днем — 29-31 (при дожде – до 27 градусов). В воскресенье ночью 13-15 градусов, днем – 24-26 градусов.

С понедельника температура начнет повышаться.