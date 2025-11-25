Герой России Янклович о признании Налимовой* иноагентом: закон воздаст по заслугам

Депутаты Саратовской областной Думы подчеркнули необходимость защиты общества, в том числе в информационном пространстве, в связи с решением Минюста России о включении Елены Налимовой* в реестр иностранных агентов.

Как заявил Герой России Александр Янклович, пока российские военнослужащие демонстрируют доблесть и отвагу на поле боя, защищают интересы Родины на СВО, в тылу ведется информационная борьба.

«Иноагенты используют ложь и манипуляции, чтобы сеять раздор и недоверие. Пользуясь поддержкой иностранных фондов, они поливают грязью страну», — отметил Янклович.

Он заключил, что деятельность псевдоактивистки Елены Налимовой, повлекшая включение ее в ряды иностранных агентов, является очередным подтверждением того, что «враг не дремлет».

«Но пусть никто не сомневается: за каждое слово против нашего Отечества иноагенты ответят. Закон воздаст по заслугам», — подытожил депутат. «Право и обязанность государства — маркировать таких как Налимова статусом иноагента, чтобы максимально защитить общество от их вредоносной активности. Обычные люди, доверчивые старики, наивная молодежь, ещё не выработавшая иммунитета против мотивированных акул пера, должны получать сигнал о необходимости быть осторожными, имея дела с подобными субъектами, играющими за чужую команду», – выступил в свою очередь Роман Чуйченко.

Ранее о ситуации высказались председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, а также зампред Думы Роман Грибов и депутат Сергей Гладков.

Антонов заявил, что интересы инициатора деструктивной повестки, которую транслировала Налимова*, противоречат задачам развития Саратовской области. Роман Грибов выразил уверенность, что правоохранители разберутся, кто все это время руководил иноагентом.

*Признана в России иноагентом