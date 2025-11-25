Ушел из жизни профессор СГТУ Юрий Иващенко

Вся семья СГТУ выражает искренние соболезнования в связи со смертью Юрия Иващенко.

24 ноября на 76 году ушел из жизни Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Почётный строитель РФ, Советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, Заслуженный работник высшей школы, доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные материалы, конструкции и технологии» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Юрий Григорьевич Иващенко.

Научно-педагогическая деятельность Юрия Григорьевича неразрывно связана с подготовкой инженерных кадров архитектурно-строительного профиля. Он воспитал плеяду выдающихся руководителей и высококвалифицированных специалистов строительной отрасли Саратовской области.

В 1972 году Юрий Григорьевич окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Производство строительных изделий и конструкций», где по распределению и остался работать. Прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой и директора института. С 1998 по 2008 годы возглавлял архитектурно-строительный факультет, с 2008 по 2018 — являлся директором строительно-архитектурно-дорожного института, затем переименованного в Институт урбанистики, архитектуры и строительства. На протяжении 5 лет был секретарем парткома Саратовского политехнического института.

В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском инженерно-строительном институте, в 1998 году – диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности «Строительные материалы и изделия» в диссертационном совете Пензенской государственной архитектурно-строительной академии.

Авторству Юрия Григорьевича принадлежат более 200 научных работ, 12 авторских свидетельств и 15 патентов на изобретения. Под научным руководством профессора подготовлено 29 кандидатов технических наук. Юрий Иващенко являлся членом научной школы академика РААСН Василия Соломатова в области строительного композиционного материаловедения и технологий, членом советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, рецензентом научных книг, статей.

Значимый вклад многолетней научно-педагогической деятельности Юрия Григорьевича в развитие российского образования и строительной отрасли, его добросовестный труд и профессионализм отмечены государственными наградами и знаками отличия. Приказом президента Российского Союза Строителей в 2014 году награждён орденом «За заслуги в строительстве», в 2016 году – юбилейным знаком Губернатора Саратовской области «В ознаменование 80-летия образования Саратовской области», в 2024 – Почётным знаком Губернатора региона. В 2021 году профессор был удостоен премии для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования области «Высота».

Руководство и коллектив СГТУ имени Гагарина Ю.А. выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича. Светлая память о талантливом ученом, прирожденном руководителе, мудром педагоге и наставнике навсегда останется в сердцах его коллег и учеников.

Прощальная панихида пройдет завтра, 26 ноября, в 11:00 в холле 1 корпуса СГТУ (г. Саратов, ул. Политехническая, 77).