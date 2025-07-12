Гибель 20-летней девушки в массовом ДТП в Саратове попала на видео

В соцсетях опубликовано видео смертельного ДТП в центре Саратова.

Напомним, 10 июля около 18:00 на пересечении улиц Вольская и Белоглинская произошло столкновение пяти автомобилей. В результате аварии погибла 20-летняя пешеход, еще один человек получил травмы.

На кадрах в Telegram-канале «Саратов жесть» видно, как девушка выходит на пешеходный переход. В этот момент на нее на высокой скорости вылетают столкнувшиеся ранее Renault Megane и Changan.

По предварительным данным, остальные автомобили (Haval, Opel Astra и Subaru) были припаркованы у обочины без водителей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.