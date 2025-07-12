Саратовские культурные проекты получат президентские гранты по итогам 2024 года

Саратовские проекты в сфере культуры получат президентские гранты.
Президент РФ Владимир Путин утвердил список получателей грантов на культурные инициативы, связанные с Саратовской областью.
Среди грантополучателей:
Документальный фильм «Саратов прифронтовой» (Я. Белопольская)
Цикл короткометражек «ZOV ГЕРОЕВ» (В. Ищенко)
Монография «Умная книга» (Ю. Клюева)
Историческое исследование о Тхоржевском (С. Кочуков)
Музыкальный проект для детей (Ю. Массин)
Фильмы о трудовой доблести (О. Подинежная)
Гранты выделены по итогам конкурса 2024 года в рамках указа о поддержке культуры.