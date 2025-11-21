Гладков о признании Налимовой* иноагентом: это логичное завершение её деструктивной деятельности

Депутат Облдумы Сергей Гладков в своем телеграм-канале отмечает, что присвоение статуса иноагента Елене Налимовой* — логичное завершение продолжавшейся на протяжении многих лет её деструктивной деятельности.

«Не было ни одного проекта, направленного на развитие Саратова и области, который бы не попал под огульную критику со стороны этого персонажа публичного поля региона.

Связи с теми, кто финансировал борцов собственной страной и народом, поддержка иностранными структурами, созданными беглыми олигархами и днями также ставшими иноагентами, администрирование пабликов против реализации социальных проектов развития, отстаивание бизнес интересов зарубежных коммерсантов — все это лишь верхушка айсберга ее деятельности. Уверен, что в остальном еще будут разбираться правоохранительные органы.

Апогеем проявлений против интересов нашей Родины стала организация незаконных выступлений против государственной политики в сфере образования, а именно против строительства школы в Ленинском районе, где она вместе Таниди, Елизаровой, Игуменовой вовлекала жителей в протест.

Поэтому сегодняшнее решение Минюста не только закономерно, но и справедливо.

Те, кто пытается направить свою деятельность против нашей страны и ее граждан должны иметь соответствующую правовую оценку и статус со стороны государства», — подчеркнул Гладков.

*Признана иноагентом