53-летняя саратовчанка включена в список террористов и экстремистов в ноябре

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опубликовала актуальную версию перечня лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

В числе новых фигурантов оказалась жительница Саратовской области.

Речь идет о 53-летней Дарье Анашкиной, которая, согласно данным ведомства, была вовлечена в деятельность террористической направленности.

Всего в рамках последнего обновления в реестр было добавлено 21 физическое лицо. На данный момент общее количество граждан в списке превышает 19 тысяч.

Ольга Сергеева