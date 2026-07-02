Глава городской администрации Игорь Молчанов отчитался о работе за первое полугодие 2026 года

В своем докладе Игорь Молчанов рассказал о ремонте городских дорог.

Масштабные работы идут по всему Саратову. При поддержке спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина строится путепровод на Сокурском тракте, идут работы на развязке у «Стрелки». Также реконструируется Привокзальная площадь (там появится парковка на 134 места), а на Славянской площади создается база для транспортно-пересадочного узла.

Также Саратов получил 19 новых трамваев, 16 из которых (трехсекционные «Витязь-М») уже курсируют по маршруту № 3.

Самое важное нововведение: с 1 сентября детские сады становятся полностью бесплатными для всех. Кроме того, ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание.

Большое внимание было уделено городскому озеленению. Город закладывает собственный питомник растений площадью 5 гектаров, чтобы не зависеть от поставщиков.

Подводя итоги первого полугодия, Игорь Молчанов подчеркнул, что реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря слаженной работе и федеральной поддержке.

Вектор развития задан четко: Саратов продолжает меняться. Впереди – завершение начатых строек, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.

Ольга Андреева