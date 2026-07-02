Саратовцы досрочно получат пенсии и выплаты из материнского капитала в начале июля

Жители Саратова получат июльские пенсии и выплаты из материнского капитала раньше срока.

Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Согласно информации ведомства, 3 июля будут произведены ежемесячные выплаты за счет средств материнского капитала, которые традиционно перечисляются 5-го числа. Перенос даты связан с тем, что в июле пятое число выпадает на воскресенье. В этот же день пенсионные выплаты получат граждане, которым обычно деньги приходят 4-го числа месяца.

Выплаты пенсий, запланированные на 16-е и 21-е июля, а также пособия по уходу за ребенком для работающих граждан (8 июля), будут произведены согласно стандартному расписанию. Другие виды социальных выплат не претерпят изменений в сроках.

Для получения дополнительной информации жители могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

Ольга Сергеева