Глава российского государства кадрово обновил судейский корпус в Саратовской области

Кадровые изменения произошли в судебной системе Саратовской области.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, двое представителей региональной юстиции получили новые должности:

Дмитрий Палагин переходит на работу в Первый кассационный суд. Ранее он занимал должность судьи Кировского районного суда и председателя Краснокутского районного суда, а с 2024 года был судьей Саратовского областного суда.

переходит на работу в Первый кассационный суд. Ранее он занимал должность судьи Кировского районного суда и председателя Краснокутского районного суда, а с 2024 года был судьей Саратовского областного суда. Ольга Монина назначена судьей Саратовского областного суда. С 2011 года она работала судьей Октябрьского районного суда Саратова.

Эти назначения подчеркивают важность кадрового обновления в судебной системе, что может положительно сказаться на качестве правосудия в регионе.

Одновременно с кадровыми изменениями в судебной системе, президентской благодарностью была отмечена Олия Волкова, технолог профильного отдела в структуре управления трудовыми ресурсами АО «РЖД». Она удостоена этой награды за многолетний добросовестный труд и производственные успехи. Это признание подчеркивает значимость вклада сотрудников железнодорожной отрасли в развитие экономики региона и страны в целом.

Ольга Сергеева