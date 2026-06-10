Вечером в Саратове водитель «Жигулей» пострадал в ДТП с кроссовером

В областном центре 9 июня произошло ДТП с пострадавшим.

По информации региональной Госавтоинспекции, в 19:20 вблизи дома № 17 на улице 4-й Выселочной столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Киа Спортейдж». За рулем отечественной легковушки находился молодой человек 2005 года рождения, а кроссовером управлял мужчина 1982 года рождения.

В результате аварии водитель «Жигулей» был госпитализирован, и ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Полную картину происшествия предстоит установить дорожным инспекторам, которые уже начали расследование обстоятельств данного ДТП.

Ольга Сергеева