Глава поисковиков «ЛизаАлерт» поделился информацией о проблемах с добровольцами

Руководитель ПСО «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью ТАСС заявил, что массовое участие добровольцев в поисках пропавших людей не всегда повышает эффективность операций.

А иногда и вовсе затрудняет работу профессиональных спасателей.

В качестве примера он привел случай 2019 года в Саратове, когда на поиски пропавшей девочки Лизы за день прибыло более 4 тысяч человек, что значительно осложнило координацию. Особые сложности возникают при лесных поисках, где ежедневно присоединяется около 100 добровольцев, требующих руководства опытных координаторов.

Сергеев подчеркнул, что подготовка одного координатора требует значительного времени, а такие специалисты крайне ценны. Основная задача старших поисковых групп — обучение добровольцев безопасным и эффективным методам работы.

Ольга Сергеева