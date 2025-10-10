В Саратовской области на 20% выросло количество самозанятых с начала года

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с руководителем регионального УФНС Еленой Красновой, где были подведены итоги работы за 9 месяцев.

За этот период количество ИП выросло на 5%, а самозанятых — на 20%.

Особое внимание уделяется поддержке малого бизнеса и предпринимателей, находящихся в сложной экономической ситуации. Благодаря заключению мировых соглашений удалось сохранить 9 компаний и 613 рабочих мест.

Отдельным направлением работы остается предоставление налоговых льгот участникам СВО и их семьям — в 2024 году поддержку получили почти 19 тысяч человек.

Ольга Сергеева