Глава района Калядин предложил пособирать под Петровском «самые дорогие в мире грибы»

В лесах Петровского района созрел урожай черных трюфелей.

Как сообщил глава района Максим Калядин, местным жителям уже удалось собрать несколько десятков этих грибов.

Чиновник отметил, что трюфель — редкий и самый дорогой гриб в мире, который в России иногда находят в Краснодарском крае. Однако он, как оказалось, растет и в петровских лесах, скрываясь под землей. Найти его можно по бугоркам на почве и яркому грибному запаху.

Калядин пригласил всех желающих попробовать свои силы в поисках деликатеса в эти выходные, отметив, что местные жители используют свежий трюфель как приправу, натирая его на бутерброды.

В обсуждениях под постом в ТГ-канале Калядин подсказал особо интересующимся, что трюфели растут в районе с. Колки.

Ольга Сергеева