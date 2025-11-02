Более 3,6 тысячи жителей области получили господдержку во время поиска работы

В Саратовской области продолжается выдача социальных контрактов для жителей с низким уровнем дохода.

Эта мера господдержки помогает в поиске работы, открытии бизнеса, ведении личного хозяйства и в других сложных ситуациях.

Как сообщила заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Морозова, с начала года заключено 5739 таких контрактов. Большинство из них (3615, или 63%) предназначены для трудоустройства. Основными получателями помощи стали семьи с детьми.

Подать заявление можно через портал Госуслуги, в МФЦ или в управлении соцзащиты.

Между тем, в редакции интернет-издания «Новости Саратова» есть обращения от граждан, которые безуспешно подавали заявления на соцконтракт. В причинах отказа значится недостаток средств для всех желающих. Как правило, заявки «разворачивают» уже в начале года, в январе.

Ольга Сергеева