Глава Саратова Игорь Молчанов лично проверил Парк Свободы после зимы

Весной в Саратове проверили состояние парков: выявлены дефекты плитки.

Глава областного центра Игорь Молчанов лично проинспектировал городские парки и скверы, чтобы оценить их состояние после зимы и качество прошлогоднего благоустройства. Особое внимание уделили Парку Свободы в Юбилейном, где жители ранее жаловались на повреждение плиточного покрытия.

В ходе проверки выяснилось, что основные работы выполнены качественно, однако обнаружены локальные дефекты — в некоторых местах требуется замена плитки. Подрядчик уже приступил к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств. Молчанов поручил завершить все работы в начале следующей недели и поручил своему заместителю по строительству взять ситуацию под личный контроль.

Мэр подчеркнул, что подобные выезды будут регулярными: важно не только реализовывать проекты, но и оперативно реагировать на обращения горожан, добиваясь полного устранения замечаний.

