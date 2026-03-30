Сборщик мебели распылил в лицо перцовый баллончик недовольному клиенту из Саратова

В Саратове сборка мебели закончилась уголовным делом.

Как сообщили в УМВД, 50-летний житель Волжского района обратился в полицию после того, как малознакомый мужчина распылил ему в лицо перцовый баллончик и нанёс телесные повреждения. Медэкспертиза подтвердила химические ожоги глаз и ссадины, что квалифицируется как причинение лёгкого вреда здоровью.

Подозреваемым оказался 41-летний житель Энгельса, ранее имевший проблемы с законом. По его словам, он приехал для сборки кухонной мебели, но заказчик остался недоволен качеством и отказался оплачивать повторный вызов, удерживая его в квартире.

В отношении мужчины-агрессора возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ольга Сергеева