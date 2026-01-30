Глава Саратова Михаил Исаев объявил выходные рабочими днями в снегопад

Мэр областного центра провел внеплановое совещание из-за приближающегося циклона.

По прогнозам, в городе в ближайшее время ожидаются осадки, резкие перепады температуры и гололедица.

Мэр поручил увеличить количество уборочной техники до 400 единиц. Особое внимание будет уделено контролю за очисткой крыш от снега управляющими компаниями и обеспечению бесперебойной работы теплосетей. Чиновникам предписано лично выезжать на места аварий.

«В связи с нестабильной метеообстановкой предстоящие выходные объявляются рабочими днями для руководства и всех ответственных служб. Готовность должна быть полной», — подчеркнул Михаил Исаев.

Сообщить о нештатных ситуациях можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

Ольга Сергеева