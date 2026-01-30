В России заявили о проблеме регистрации сим-карт на умерших

На заседании комиссии Совфеда по кибермошенничеству зампредправления Сбера Станислав Кузнецов заявил о массовой регистрации сим-карт на паспорта умерших.

«Мы увидели целую индустрию паспортов умерших», — отметил он.

Для решения проблемы депутат Госдумы Сергей Боярский предложил наладить оперативный обмен данными с ЗАГСами. В Минцифры утверждают, что купить сим-карту на умершего невозможно, так как информация из ЗАГСов автоматически поступает в госреестры. Однако в отрасли признают, что в системах случаются сбои, и операторы зачастую узнают о смерти абонента только от родственников.

Ожидается, что ситуацию исправит ГИС «Антифрод», которая начнёт работать с 1 марта 2026 года и обеспечит обмен данными между банками, операторами связи и силовыми ведомствами.

Ольга Сергеева