Глава Саратова отменил коммунальщикам выходные в непогоду

Мэр Саратова Михаил Исаев провёл экстренное совещание с вице-мэрами и главами районных администраций по вопросам работы коммунальных служб в связи с ухудшением погоды.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Сегодня работает свыше 300 единиц техники. Комплексная уборка в ночное время будет проведена на 34 участках», – написал в соцсетях градоначальник.

Он также сообщил, что все руководители и службы, задействованные в уборке, переведены на усиленный режим работы: «Коммунальщикам выходные ‘отменены’ – сегодня и завтра для них рабочие дни».

Ольга Сергеева