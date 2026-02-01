Володин: С февралём!

Погода в этом году сильно отличается от прошлогодней, когда она была непривычно тёплой и уже набухали почки сирени.

Сегодняшний февраль морозный и очень снежный.

Наглядно разницу можно увидеть на фотографиях прошлого года и этого, которую публикую ниже.

Кстати, это один и тот же куст сирени. Несмотря на холода, почки всё же пробуждаются.

НО ДО ВЕСНЫ ДАЛЕКО.

Как в стихотворении Иосифа Бродского, которое актуально для сегодняшнего дня:

«В феврале далеко до весны,

ибо там, у него на пределе,

бродит поле такой белизны,

что темнеет в глазах у метели.

И дрожат от ударов дома,

и трепещут, как роща нагая,

над которой бушует зима,

белизной седину настигая»

(15 февраля 1964 года)

Желаю всем хорошего воскресного дня!

В этот же день год назад…

Фото автора