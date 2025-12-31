Глава Саратова: Службы благоустройства работают в праздники в усиленном режиме

В праздничные дни службы благоустройства работают в усиленном режиме.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Особое внимание, с его слов, уделяется набережной, паркам, скверам и проспекту, но работы ведутся во всех районах круглосуточно.

— Противогололедные материалы должны использоваться строго по технологии: без экономии, но и без излишеств. Необходим баланс — убирать скользкость, не создавая «кашу» на дорогах, — отметил Исаев. — Общественный транспорт: заездные карманы и переходы необходимо очищать незамедлительно.

ЕДДС ведет усиленный мониторинг. Все сигналы от жителей оперативно передаются профильным службам. Руководителям всех уровней поручено уделять обращениям горожан максимальное внимание.

По итогам 1 января будет проанализирована сводка по всем принятым мерам, — пообещал мэр.

Напоминим номер круглосуточной ЕДДС для нештатных ситуаций: 659-659.

Ольга Сергеева