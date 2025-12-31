В саратовском роддоме новорождённых детей наряжают в новогодние костюмы

Младенцев в саратовском перинатальном центре облачают в красные колпаки и конверты.

В перинатальном центре при городской больнице № 8 Саратова проходит праздничная акция для новорождённых. Малышей встречают в ярко-красных колпаках и уютных конвертах из мягкого флиса.

Идею такого новогоднего подарка предложил главный врач Юрий Максимов, а сотрудницы центра самостоятельно сшили наряды.

«В этих костюмах — частичка тепла и добрых пожеланий для семей», — отметила заведующая перинатальным центром Ольга Гуськова.

Акция продлится последние дни уходящего года и первые дни 2026-го.

Алиса Эай