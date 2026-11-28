Мэр Саратова улучшил позицию в рейтинге, но эксперты не видят «перелома».

Глава Саратова Игорь Молчанов поднялся на одну строчку в Национальном рейтинге мэров по итогам октября-ноябре — с 79-го на 78-е место. Данные опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Лидерами остались мэры Москвы (Сергей Собянин), Казани (Ильсур Метшин), Грозного (Хас-Магомед Кадыров), Санкт-Петербурга (Александр Беглов) и Тюмени (Максим Афанасьев). Замыкают список главы Кызыла, Читы, Нарьян-Мара, Омска и Биробиджана (84–88 места).

Эксперты отмечают отсутствие качественного перелома в управлении городом. Политолог Всеволод Колобродов указывает: от мэра ждут решения давних проблем — коммунальных аварий и общественного транспорта, который не работает после десяти вечера. Открытие городского парка он называет главным достижением администрации, но признаёт, что парк остаётся и главной темой критики. Главред «Теегин Гард» Павел Голод обращает внимание на проблемы с благоустройством: наличие техники не гарантирует своевременной уборки, а совещания — отсутствия сбоев. Итоги дают основания говорить о хозяйственной работе, но не о переломе.