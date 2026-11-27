В Саратове сменился председатель региональной Общественной палаты.

27 ноября в Саратове состоялось собрание региональной Общественной палаты. Общественники досрочно прекратили полномочия председателя ОП Бориса Шинчука на основании его личного заявления.

На должность главы палаты выбрали Алексея Антонова, ранее занимавшего кресло спикера областной думы. Как выяснили «Новости Саратова», Шинчук остался в Общественной палате, став заместителем Антонова. Они продолжат совместную консолидированную работу по развитию институтов гражданского общества.