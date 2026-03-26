Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападение бездомной собаки на женщину в Энгельсе

В Саратове возбуждено уголовное дело после нападения бездомного пса на человека.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, не обеспечивших надлежащий отлов безнадзорных животных. Инцидент, ставший поводом для проверки, произошел 22 марта на улице Томской.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. Глава ведомства поручил представить доклад о промежуточных результатах и принимаемых мерах.

Обстоятельства произошедшего и круг ответственных лиц устанавливаются в рамках уголовного производства.

Ольга Сергеева