Тяжелая болезнь унесла жизнь известной балаковской журналистки Натальи Соколовой

Ушла из жизни педагог и журналист Наталья Соколова.

Об этом сообщили средства массовой информации Балакова. Уточняется, что Соколова в последнее время боролась с тяжелой болезнью. Однако 24 марта ее не стало…

В некрологе говорится, что Наталья Соколова родилась в 1967 году в Новочеркасске. Окончив филологический факультет Кубанского государственного университета, переехала в Балаково, где трудилась учителем русского языка и литературы в школе № 20 (ныне Лицей № 2).

С 1999 года работала на «Свободном телевидении» корреспондентом и ведущей программы «Масштаб 1:1». В 2002 году перешла в РИА «Экспресс», где была корреспондентом службы информации телекомпании «ТВ Экспресс», затем — редактором еженедельника «Круг» и редактором службы информации «Экспресса». После 2014 года была фрилансером.

Коллеги вспоминают Наталью Соколову как умного, спокойного, объективного человека, умевшего находить общий язык с людьми, ценившего достоверную информацию профессионала и всегда готового прийти на помощь друга. Многим балаковцам запомнились ее искренние и профессиональные сюжеты на телевидении.

Прощание с покойной состоится 27 марта с 11:00 до 13:00 в селе Натальино на улице Строительной, 17. Здесь Наталья жила последние годы. Похоронят усопшую на местном кладбище.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает семье и близким Натальи Соколовой глубокие соболезнования.

Ольга Сергеева