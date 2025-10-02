Глава СК России взял на контроль дело об избиении школьника в Саратове

Председатель Следственного комитета России поручил предоставить детальный отчет об обстоятельствах нападения на 13-летнего ученика в одной из саратовских школ.

Поводом стало распространение видеозаписи, на которой запечатлен эпизод агрессии в отношении подростка.

По информации следствия, инцидент произошел на почве конфликта между школьником и сыном нападавшего. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», подозреваемый задержан.

Дело взято на особый контроль центральным аппаратом ведомства.

Алена Орешкина