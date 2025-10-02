В Саратове 19 октября пройдет масштабный марафон

19 октября в Саратове состоятся ежегодные массовые забеги. Спортсменам предложат на выбор четыре дистанции: классический марафон (42,195 км), полумарафон (21,097 км), 10 км и 3 км. Самые юные участники от 9 лет смогут пробежать 3 км, а для малышей организован отдельный забег на 400 метров.

Старт всех дистанций будет расположен в сквере Петра I. Трасса пройдет по набережной до улицы Большая Садовая. Участникам марафона и полумарафона предстоит преодолеть 4 и 2 круга соответственно.

Все финишеры, успешно завершившие свои дистанции, получат памятные медали.

Алена Орешкина