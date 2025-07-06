Глава СК вынужден защищать жилищные права саратовцев вопреки позиции прокуроров

Глава СКР взял на контроль дело о ветхом жилье в Саратове.

Александр Бастрыкин потребовал отчета о расследовании ситуации с аварийным домом на ул. Нефтяников в поселке Красный Октябрь. Здание 1948 года постройки признано непригодным для проживания: отсутствует фундамент, прогнили деревянные конструкции, регулярно происходят затопления.

Несмотря на аварийный статус, расселение запланировано только на 2027 год. Жителям предлагают несоответствующие условия – например, семье с четырьмя детьми – комнату в общежитии.

Напомним, ранее возбужденное уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) было незаконно прекращено местным прокурором. Но Следственный комитет обжаловал это решение.

Бастрыкин поручил саратовскому управлению СК представить подробный доклад о ходе расследования. Ситуация остается на контроле в центральном аппарате ведомства.