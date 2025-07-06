В Энгельсе старинный особняк с печью и внутренним двориком продают за 28 миллионов

Элитный особняк в Энгельсе выставлен на продажу за 28 млн рублей

По адресу ул. Коммунистическая, 51 продается двухэтажный особняк площадью 336 кв.м. В здании сохранились элементы оригинального интерьера, включая деревянную лестницу с балясинами и круглую печь.

Особняк имеет выход в просторный внутренний двор, который потенциально можно использовать для организации летней веранды или парковки. Собственники подчеркивают, что здание не является объектом культурного наследия и допускает реконструкцию без полного сноса.

Цена объекта составляет 28 миллионов рублей. Объявление уже вызвало интерес у потенциальных покупателей, рассматривающих возможность размещения здесь ресторана или офисного пространства.