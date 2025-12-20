Глава СКР Бастрыкин следит за расселением аварийного дома-памятника в Саратове

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с аварийным домом-памятником в Саратове

В центре внимания Следственного комитета оказалась опасная ситуация с многоквартирным домом на Театральной площади в Саратове. Несмотря на официальный статус объекта культурного наследия, здание признано непригодным для проживания, однако люди продолжают в нём жить, подвергая свою жизнь риску.

Поводом для особого внимания со стороны председателя СКР Александра Бастрыкина стало недавнее происшествие — обрушение потолка в одной из квартир этого дома. По факту ведётся расследование.

Руководитель СУ СКР по Саратовской области Дмитрий Костин представит Бастрыкину доклад с подробной информацией о ходе уголовного дела и предпринимаемых мерах для решения проблемы.

Ольга Сергеева