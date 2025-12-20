В Саратовской области сгорели сараи с десятками кур

В регионе произошло несколько пожаров, в результате которых пострадали домашние птицы и техника.

Информация поступила от пресс-службы регионального МЧС.

В ночь на 19 декабря в Саратове на частной стоянке загорелись три автобуса. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Ранее вечером 18 декабря пожар уничтожил деревянный сарай площадью 40 кв. м в деревне Нечаевка Базарно-Карабулакского района, внутри которого находилось 40 птиц. Их судьба не уточняется.

Днем 19 декабря в селе Курдюм выгорел сарай площадью 28 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стал перебой в работе электропроводки. В этом происшествии погибли 30 кур.

Ни в одном из случаев пострадавших среди людей не зафиксировано.

Ольга Сергеева