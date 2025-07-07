Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели девушки в ДТП в Энгельсе

Гибель подростка в ДТП в Энгельсе взята на контроль председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Трагедия произошла 6 июля около 18 часов на улице Краснознаменной, где нетрезвый 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

В результате аварии погибла 15-летняя девочка. Также пострадали женщина и 17-летний юноша, которые были госпитализированы. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан правоохранительными органами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову лично контролировать оказание медицинской помощи пострадавшим.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.