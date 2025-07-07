Активистка и родственники участников СВО передали гуманитарную помощь в 1194 полк

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России», участница проекта «Жены Героев», жена военнослужащего Татьяна Кузяева вместе с родственниками участников специальной военной операции собрали и передали гуманитарную помощь в 1194 полк.

«Общими усилиями приобрели детектор Дронов Булат 4, аккумуляторы большой мощности, 60 кг копченого сала, 20 кг колбасы, чай, кофе, сигареты, 360 пар носков, 100 упаковок влажных салфеток, сухари 10 кг.

Наша помощь бойцам является приоритетным направлением работы. Ребята находятся вдали от дома и хочется оказать им поддержку, подбодрить, сохранить позитивный настрой», — сказала Татьяна Кузяева.

Поддержка участников специальной военной операции, а также реализация народной программы приоритетное направление работы Единой России.