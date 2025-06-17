Глава СКР Бастрыкин заинтересовался изнасилованием 11-летней девочки в Энгельсе

Глава СКР взял на контроль дело об изнасиловании несовершеннолетней в Энгельсе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования резонансного уголовного дела. Речь идет о преступлении против половой неприкосновенности 11-летней девочки, совершенном в Энгельсе Саратовской области.

По данным следствия, подозреваемому уже предъявлено официальное обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается под особым контролем центрального аппарата СКР.

Напомним, что подобные преступления против несовершеннолетних вызывают особый общественный резонанс и требуют тщательной процессуальной проверки всех обстоятельств произошедшего.