Нарушителей в саратовских лесах ищут с помощью «умных» фотоловушек

В лесах Саратовской области внедряют «умные» камеры для охраны природы.

Министерство природных ресурсов региона начало использовать автоматизированные системы видеонаблюдения в лесных массивах.

Передовая технология фиксирует: появление транспорта в запрещённых зонах, передвижение людей в охраняемых территориях, признаки нарушений противопожарного режима.

Полученные данные мгновенно передаются инспекторам, которые оперативно выезжают на место. Видеозаписи становятся доказательной базой при привлечении к ответственности.

Напомним, с 18 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий:

— Разведение костров (штраф до 1 млн руб.).

— Проезд транспорта вне дорог.

В 2025 году уже выявлено 13 нарушителей на сумму 500 тыс. руб. штрафов. Новые камеры помогут усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства.