Глава СКР Бастрыкин заступился за жильцов ветхого дома на Московской

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове.

Как сообщает информационный центр СК, основанием стало обращение одного из проживающих в историческом комплексе на Московской улице, дом № 26.

Ансамбль «Доходный дом с флигелями и пристроями», являющийся объектом культурного наследия, включает шесть строений. Пять из них уже признаны аварийными из-за разрушающихся стен и кровли. Однако шестое здание, где проживают заявитель, пенсионеры и семьи с детьми, не было обследовано, хотя имеет аналогичные повреждения.

Как отмечалось в обращении, многочисленные жалобы жильцов в местные инстанции остались безрезультатными. Ранее, в марте текущего года, Бастрыкин уже обращал внимание на эту проблему. Теперь он поручил руководителю саратовского следственного управления Дмитрию Костину предоставить подробный отчет о ходе расследования.

Ольга Сергеева