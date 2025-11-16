В небе над Волгой под Саратовом заметили воронку-торнадо

Над Волгой в Саратовской области 15 ноября наблюдалось редкое атмосферное явление — облачный вихрь.

Метеоролог Максим Червяков заметил во время прогулки на каяке в районе Энгельса тонкую изогнутую «воронку» между слоями облаков, которая сохранялась 5-7 минут.

Ученый объяснил, что это была funnel aloft («воронка наверху») — слабая вихревая структура, не классифицируемая в Международном атласе облаков.

Появление воронки было связано с благоприятными условиями: наличием лентикулярных облаков, сильным ветром и выраженным сдвигом ветра по высоте.

Червяков подчеркнул, что это не было торнадо, а само явление крайне необычно для ноября.

Ольга Сергеева