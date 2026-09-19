Глава СКР хочет знать детали гибели трех человек после отравления колбасой в Калининске

Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования гибели женщины и двоих детей в Калининске.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю саратовского управления СК представить доклад о расследовании обстоятельств смерти 50-летней женщины и двоих детей 8 и 10 лет в Калининске. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Утром 18 сентября региональный СУ СКР сообщал о гибели трех жителей, по предварительным данным, в результате пищевого отравления -колбасой либо консервами. Еще один подросток находится под наблюдением врачей — его состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

Ольга Сергеева