Жители Озинского района голосуют на выборах в Госдуму и выбирают местных депутатов

В одном из самых отдалённых районов области идет второй день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу и органы местного самоуправления.

Наблюдатель от партии «Единая Россия» в селе Старые Озинки Яна Сушко отметила высокую активность жителей Озинского района.

«Голосование — это долг перед страной, и в первую очередь его осознают те, кто не отделяет свою судьбу от судьбы Отечества. В Озинках, помимо выборов в Госдуму, 18, 19, и 20 сентября проходят выборы депутатов в районный совет. Организация работы выстроена в строгом соответствии с законом, существенных нарушений не выявлено», — подчеркнула Сушко.