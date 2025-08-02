Глава СКР затребовал доклад о мошенничестве с жильем в Саратовской области

СК России проверит мошенничество с жильем в Саратовской области.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой двух женщин, лишившихся жилья из-за мошеннических схем.

По данным СК, в 2017 году директор фирмы обманным путем оформил кредиты под залог недвижимости многодетной матери из Энгельса. Вторая пострадавшая столкнулась с аналогичной ситуацией, но уголовное дело было прекращено.

Региональное управление СК обратилось в надзорные органы с требованием возобновить расследование.