В спецоперации погибли два балаковца Гончаров и Горин

Балаковский район скорбит по погибшим воинам.

В зоне специальной военной операции погибли двое жителей Балаково, проходивших службу по контракту.

38-летний Александр Горин пал смертью храбрых при исполнении боевой задачи в феврале 2024 года. Гражданская панихида состоится 4 августа с 10:00 до 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В этот же день в 12:00 в храме пройдёт прощание с 49-летним Владимиром Гончаровым. Оба воина добровольно вступили в ряды Вооружённых Сил для участия в спецоперации.

Администрация муниципального образования выразила соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества.