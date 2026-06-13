Глава СКР затребовал доклад о нерасселении аварийного жилого дома в Ершове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с непригодным для проживания домом в городе Ершове Саратовской области.

Одноэтажное здание, расположенное на улице Гагарина, было построено в 1962 году и признано аварийным в 2020 году из-за высокой степени износа конструкций и неисправности инженерных систем.

Несмотря на признание дома аварийным, новое жилье для его жителей, среди которых есть семьи с детьми, не было предоставлено. Сроки расселения также не обозначены. Одна из проживающих в доме гражданок сообщила, что вынуждена арендовать другую квартиру за свой счет, что создает для нее значительные финансовые трудности. Обращения в различные компетентные органы не принесли результатов.

В связи с данной ситуацией в региональном следственном управлении Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СКР по Саратовской области Дмитрий Костин должен будет отчитаться о принятых мерах и результатах расследования. Контроль за исполнением поручений возложен на центральный аппарат Следственного комитета.

Ольга Сергеева