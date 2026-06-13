В Саратове коммунальщики приводят в порядок популярные места отдыха после Дня России

Праздничные мероприятия ко Дню России завершились, и 13 июня коммунальные службы Саратова приступили к уборке общественных пространств, принявших накануне тысячи горожан и гостей.

Наибольшая нагрузка легла на набережную Космонавтов и городской пляж в Затоне. После массовых гуляний, концертов и наплыва отдыхающих, привлеченных жаркой погодой, эти территории потребовали масштабной уборки. Многолюдно было и на проспекте Столыпина, где коммунальные службы оперативно приводили в порядок тротуары и элементы благоустройства после увеличения пешеходного трафика.

Не остались без внимания и классические зоны отдыха — сад «Липки» и Городской парк. Специалисты провели работы по содержанию зеленых насаждений и инфраструктуры после массового посещения.

Эти длинные выходные стали для города своеобразным стресс-тестом, показав востребованность общественных пространств. С началом летнего сезона внимание к чистоте и состоянию этих зон будет только усиливаться, так как от этого напрямую зависит комфорт жителей и общий облик Саратова.

Ольга Сергеева